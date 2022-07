Rádio tem facebook invadido por hackers em Adamantina

O adamantinense Adriano Machert, de 35 anos, morreu nesta terça-feira (12) em um acidente na Rodovia BR-262, altura do km 62, região do Distrito de Garcias, em Três Lagoas (MS). Ele dirigia um caminhão que carregava um trator na carroceria. Não foi possível detalhar, com fonte oficial, as circunstâncias do acidente.

Segundo apurou o Siga Mais, junto ao Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, o chamado à equipe de socorro foi por volta das 11h30 da manhã, quando designou viaturas e pessoal ao local. Junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas, a reportagem confirmou as informações.

Por volta das 20h30 (horário de Brasília) equipes da PRF e dos Bombeiros ainda estavam pelo local do acidente, envolvidos no atendimento à ocorrência. A PRF informou que a região do acidente é de difícil comunicação (sem sinais de rádio e internet), e pelo fato das equipes não terem retornado à base, não foram disponibilizadas as informações detalhadas da ocorrência.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Segundo divulgou Haddad Organização Social, o velório será realizado à partir das 7h desta quarta-feira (13), na Sala Tulipa do Jardim da Saudade. O sepultamento está marcado para às 10h30 no Cemitério Municipal.