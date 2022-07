Carreta com carregamento de frango congelado tomba em vicinal de Itápolis

O homem investigado pelo assassinato do casal Robson Leandro Fioroto, 43 anos e Milena Gonçalves, 41, se entregou na manhã desta terça-feira, acompanhado por um advogado, na Delegacia de Polícia de Birigui. Ele, que já estava procurado com base em um mandado de prisão temporária, confessou ter atirado contra o casal.

Ele se apresentou, foi interrogado e formalmente indiciado por duplo homicídio, praticado por motivo torpe e mediante traição ou emboscada que dificulte a defesa das vítimas. Em seu interrogatório, J.D.P. alegou que chegou em casa com o som automotivo alto e a vizinha teria invadido o quintal de sua residência e passado a proferir ofensas e ameaça de morte.

Segundo ele, em dado momento, a vizinha saiu do quintal e foi para sua casa. J.D.P. achou que que ela poderia ter ido buscar uma arma de fogo e por isso pegou uma carabina, arma que havia “trocado” um ano antes em um aparelho de som com um desconhecido, e que não estaria documentada em seu nome, com o intuito de se defender de uma possível agressão.

O autor alegou não se recordar da dinâmica exata dos fatos, tendo em vista que tudo ocorreu rápido, e não soube precisar quantos disparos efetuou. Disse não ter tido a intenção de matar a vítima, apenas queria se defender e alegou estar arrependido.

O preso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Penápolis, onde permanecerá detido durante o cumprimento da prisão temporária. As investigações prosseguirão no sentido de reunir o restante do conjunto probatório, laudos periciais e, por fim, seja realizada a reprodução simulada dos fatos.

O crime

O casal Robson Leandro Fioroto, 43 anos e Milena Gonçalves, 41, foi assassinado a tiros na noite de sábado (9) no bairro Antenas, em Birigui. A Polícia apurou que o suspeito seria um vizinho do casal e a discussão pode ter sido motivada por conta de som alto.

A filha de Milena recebeu a ligação do celular da própria mãe, e uma pessoa com voz masculina informou que ela havia sido baleada. A filha correu para o local, na rua Antônio Careta, e presenciou um carro saindo em alta velocidade. Milena estava caída na rua, com ferimento na cabeça, e Robson, estava no quintal, com ferimento nas costas, ambos sem vida.

Robson e Milena já foram ligados ao carnaval araçatubense, conforme postagem feita pelo caranavalesco Roosvel Meneses, em seu perfil no facebook em homenagem ao casal. Consta que nos anos 2000 Robson era ligado a escola de samba Caprichosos e Milena Virada do Sol, quando ambos ainda era namorados.