Acidente na BR-262 em Três Lagoas mata morador de Adamantina

Crime aconteceu no “Mourão” em Mariápolis, autor é de Flórida Paulista

Um homem foi morto com três golpes de faca no abdômen na noite deste sábado (9), em uma propriedade rural próximo do “Mourão”, em Mariápolis.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, o crime ocorreu em uma festa de aniversário, após uma discussão.

O pai teria ido conversar com o namorado da filha por não aceitar o relacionamento entre os dois. Ele estava acompanhado de um amigo que é morador de Flórida Paulista.

No momento da conversa, um amigo do namorado da jovem teria interferido na conversa, tentando evitar que o pai dialogasse com o rapaz, momento em que teria ocorrido uma briga com agressões e cadeiradas.

O acusado, amigo do pai, teria desferido três golpes com um objeto perfurocortante, tipo faca, atingindo o abdômen da vítima que não resistiu e faleceu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, conduziu a vítima para a Santa Casa de Adamantina, porém, ele acabou falecendo.



A PRISÃO DO ACUSADO



Policiais militares de Mariápolis foram acionados e diante das informações coletadas, identificaram o acusado, morador de Flórida Paulista.

Eles fizeram contato com a equipe que estava atuando no patrulhamento e passaram as informações o que resultou na prisão imediata do acusado que estava na casa dos pais, também em Flórida Paulista. A arma do crime não foi localizada.

O acusado foi preso em flagrante e encaminhado para o Plantão de Polícia de Adamantina onde permaneceu detido à disposição da Justiça na Cadeia Pública.

Ainda neste domingo (10), ele deve passar por uma audiência, onde a Justiça vai determinar se seguirá preso ou será colocado para responder ao processo em liberdade.

Já o outro agressor envolvido, foi ouvido e liberado.

Vale destacar a pronta resposta da Polícia Militar que atuou no atendimento da ocorrência, identificando o autor e através de contato com os policiais militares de Flórida Paulista que por sua vez, localizaram e prenderam o acusado.