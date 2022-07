IBGE de Adamantina desenvolve trabalho preliminar para o início do Censo 2022

Tem início nesta segunda-feira, 11, o período de Rematrículas dos Veteranos dos cursos de graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) para o segundo semestre do Ano Letivo 2022. O prazo se estende até a próxima sexta-feira, dia 15.

O procedimento de Rematrícula de Veteranos é bastante simples:

– Na Internet: Basta entrar na Central do Aluno, preencher os dados no link Rematrícula e imprimir o Contrato de Rematrícula e o boleto (a rematrícula estará confirmada após o pagamento do boleto). É necessário, ainda, anexar o contrato assinado e escaneado (em arquivo único) no campo de anexo;

– No Câmpus I: O aluno pode se dirigir à Central de Comunicação do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730) apenas com o número do Registro Acadêmico (RA). No local, os atendentes imprimirão o Contrato de Rematrícula e o boleto a ser pago;

– Obs.: Alunos que ainda são menores de idade e que optarem por fazer a Rematrícula no Câmpus I precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis (porque é preciso assinar o Contrato de Rematrícula, o que é feito apenas por maiores de idade). Quem optar por fazê-lo pela Internet, precisa imprimir esse contrato e entregá-lo assinado na Secretaria do curso no início das aulas ou enviá-lo escaneado para o e-mail matricula@fai.com.br.

O valor da rematrícula é o mesmo da mensalidade do curso. As aulas do segundo semestre letivo de 2022 têm início no dia 25 de julho, uma segunda-feira.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010.

Matrículas dos aprovados no Vestibular de Inverno

Os candidatos aprovados no Vestibular de Inverno 2022 – Vagas Remanescentes, poderão efetuar suas matrículas nesse mesmo período.

Para efetuar a matrícula, o candidato aprovado precisa comparecer ao Câmpus I munido de duas cópias simples da carteira de identidade (RG), do CPF, da Certidão de Nascimento ou Casamento, do Histórico Escolar do Ensino Médio, da Certidão de Conclusão do Ensino Médio, além de uma foto 3×4.

Se o candidato aprovado for menor de idade, é preciso estar acompanhado de um representante legal munido de uma cópia do CPF.