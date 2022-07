Comissão organizadora define espaços para locação na 30ª ExpoVerde 2022

A Prefeitura de Adamantina torna público a locação dos espaços para os interessados em expor os seus itens durante a realização da 30ª ExpoVerde 2022 que ocorre de 31 de agosto a 4 de setembro no Recinto Poliesportivo através de chamamento público.

O mapa com a localização dos espaços estará disponível a partir de quarta-feira (13) das 13h às 17h na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

Pavilhão Principal – Área Comercial

Serão disponibilizados quatro espaços de 6×6 metros quadrados cada no valor de R$ 2.000,00 e um espaço de 9×6 no valor de R$ 2.500,00 destinados à área comercial. No caso de locação de mais de um espaço será concedido o desconto de 10% (dez por cento) para cada estande.

O pagamento será feito mediante o recolhimento de DAM – Documento de Arrecadação Municipal e poderá ser realizado em até 02 (duas) parcelas, sendo a última com o vencimento até 25 de agosto de 2022.

Área Comercial Externa

No espaço externo do recinto poliesportivo, serão disponibilizados 22 espaços abertos com tenda na dimensão de 10×10 metros no valor de R$ 1.650,00.

Caso o interessado queira aprimorar a estrutura, só será possível após autorização da Comissão e desde que não implique em gastos para a Prefeitura e atenda as normas previstas no Decreto Estadual n.º 56.818/11. A escolha do espaço será por ordem de chegada dos interessados.

No caso de locação de mais de um espaço será concedido o desconto de 10% (dez por cento) para cada espaço.

O pagamento será feito mediante o recolhimento de DAM – Documento de Arrecadação Municipal e poderá ser realizado em até 02 (duas) parcelas, sendo a última com o vencimento até 25 de agosto de 2022.

Pavilhão Principal – Flores e Plantas

No espaço verde serão disponibilizados para locação 52 módulos de 06 metros cada com quatro prateleiras, de forma gratuita, limitado a três módulos por interessado para exposição no Pavilhão Principal – Flores e Plantas.

Caso o interessado não compareça na exposição, será cobrado o valor de R$220,00 por módulo não utilizado.

Como efetivar a locação do espaço?

Independentemente do espaço escolhido, o interessado em locar deverá comparecer na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, localizada na Alameda Fernão Dias, n.º 545, a partir do dia 13 de julho, das 13h às 17h munido dos seguintes documentos:

Em caso de pessoa física: RG; CPF e Comprovante de endereço e em caso de pessoa jurídica: Estatuto Social (se houver); Cartão de CNPJ; inscrição estadual e municipal, e documentos pessoais do representante legal.

O interessado terá três dias úteis para formalizar o Contrato de Locação e garantir o espaço. Não formalizado o Contrato no prazo estipulado fica livre para outro interessado.

“Estamos esperando mais de 100 expositores na Expoverde 2022. É uma excelente oportunidade de negócios para Adamantina e região! Esse ano criamos novos espaços e uma versão inovadora deverá surpreender os visitantes!” – comentou o presidente Gustavo Rufino.