Evento oficializa pré-candidatura de Vinicius Marchese para Deputado Federal

Na próxima terça-feira, 12 de julho, será realizado o lançamento da pré-campanha de Vinicius Marchese para Deputado Federal. O evento contará com a presença do Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab e do Pré-candidato a vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth.

“Estou muito feliz em oficializar minha pré-candidatura na região da Baixa Mogiana, onde nasci, cresci e criei minhas raízes”, destaca Vinicius Marchese que está presidente licenciado do Crea-SP. O pré-candidato ressalta ainda o propósito de ser uma liderança comprometida com as pessoas, que pratica a política como ferramenta de transformação social. “Quero representar verdadeiramente os cidadãos de São Paulo, sendo acessível e presente nas cidades do Estado. Conectando pessoas, boas ideias e projetos para ajudar a encontrar soluções para os problemas do dia a dia”.