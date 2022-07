Filhos de políticos de Rio Preto são vítimas de acidente grave

Em comunicado oficial, a Prefeitura informou que o cancelamento da apresentação na Festa do Cavalo ocorreu mesmo com o show agendado e reservado com antecedência.

“O show da dupla Henrique e Juliano, que estava agendado para a quinta-feira (07/07), foi cancelado, em razão da recusa do escritório dos artistas de celebrar o contrato com a organização do evento, alegando não contratar com o Poder Público, mesmo tendo agendado e reservado previamente a data do show para a Festa do Cavalo.”

Procurada, a assessoria dos sertanejos disse que a dupla não comentaria o assunto.