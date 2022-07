CPP realiza evento de integração familiar com almoço, brincadeiras e sorteios de brindes neste domingo

Start, em parceria com a ABStartups, terá 20 vagas e duração de três meses; inscrições são gratuitas

Mentorias, conexões e meetups fazem parte da programação do Start, programa de aceleração do Sebrae-SP em parceria com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups). São 20 vagas para Adamantina e as inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 26 de agosto no link https://contato.sebraesp.com.br/programa-start/.

A edição de Adamantina, promovida pelo Sebrae for Startups, conta com a parceria da UniFAI, Anhanguera, Fatec, Etec Eudécio L. Vicente, Etec Eng. Herval Bellusci, Sebrae Aqui, Univesp, Prefeitura Municipal (Secretaria de Desenvolvimento Economico), Hinap e Associação Comercial. Podem se inscrever startups que estejam em qualquer nível de maturidade, desde a fase de ideação a internacionalização.

O programa é totalmente gratuito e começa no dia 5 de setembro com duração de três meses. Cada startup contará com um head de aceleração, que será responsável pela avaliação do desempenho, acompanhamento e direcionamentos sobre a jornada de aceleração. Os empreendedores também poderão se conectar com mentores especialistas para receber orientação sobre os desafios enfrentados para o crescimento.

O programa ainda prevê a participação em programas de acesso a mercado e capital, meetups do Sebrae e na Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE). Outras informações pelo telefone (18) 3916-9050.