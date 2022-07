ARTIGO: PROVÍNCIA, ELEIÇÕES E PÓS-GLOBALIZAÇÃO MIDIÁTICA!

“Teus olhos devem olhar à frente, para que tua vista preceda os teus passos”. (Salomão)

Sérgio Barbosa (*)

Quando os desencontros acontecem em terras provincianas, pode-se usar e abusar de uma ou mais reflexão crítica sobre tais acontecimentos em nível glocal, ou seja, do global para o local, assim, é possível tentar fazer uma interpretação do significado dos encontros por meio dos desencontros dos bastidores da província…

As ideologias servem para atenderem as necessidades do ser humano em várias frentes de conflito, até mesmo quando não existe o mesmo, todavia, cada qual “sabe onde aperta o cinto”, portanto, não se pode deixar de lado os interesses de uma pauta mal direcionada pela mídia provinciana em tempo de pós-globalização midiática…

Não se podem parar as máquinas, todavia, existem mecanismos de opressão e repressão para dar um basta nos falsos profetas perdidos nos cantos de uma esquina sem iluminação para o outro lado do poder acima do outro poder local, desta forma, o grito acaba sendo sufocado pela presença do silêncio provinciano…

A denominada “pós-globalização” vem de encontro ao universo restrito do debate local em meio aos olhares perdidos dos politiqueiros “catadores de votos” que aparecem sem mais e sem menos, porém, desaparecem assim que o pleito é encerrado…

Neste caso, vencidos e vencedores tomam o mesmo rumo, ou seja, a minoria segue a luz do poder, a maioria, pra variar, o caminho de casa com as dívidas pendentes do desafio perdido, talvez, numa próxima oportunidade o resultado possa ser diferente e assim, “caminha a humanidade”…

As muitas vindas, claras, depois, caso sejam eleitos, com raras voltas ao local para um olhar mais próximo, marcas das políticas escusas do tempo, assim, “mudam as moscas, mas a m. é a mesma” para o cidadão provinciano neste novo tempo novo…

Daqui pra frente, serão inúmeros nomes veiculados na região provinciana para inundar um mar de aproveitadores com o mesmo discurso de sempre, ou seja, primeiro, seus interesses em conseguir os votos necessários para a eleição em pauta…

Depois, bom, na maioria dos casos, a região provinciana vai ficar “a ver navios” em meio aos desencontros com os políticos de sempre, ainda, aqueles que aparecer apenas nestas ocasiões específicas para um aperto de mão com os menos desavisados…

Não se pode deixar de levantar maiores informações sobre os pseudopolíticos do “País do faz de conta”, assim, deve-se levar em conta o passado e o presente, caso seja do ramo, assim mesmo, “todo cuidado é pouco”…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) Jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com