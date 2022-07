MAMMA MIA PIZZARIA é sucesso em Adamantina

Mantendo a tradição em oferecer peças exclusivas com conceito fashionista, moderno e contemporâneo, com o compromisso de dar um atendimento personalizado a cada cliente, a Closet 98 foi reinaugurada no último sábado (11) durante coquetel especial para convidados.

A loja, especializada em empoderar mulheres e realçar seu glamour, agora tem como proprietária a jovem empreendedora Rafaela Michelutti, que assim alcança sua grande realização profissional. “Essa conquista é uma prova de que nunca devemos desacreditar dos sonhos, porque Deus, no momento certo, tudo realiza”, enfatizou.

Apesar do novo comando, a Closet continua sendo uma referência para as amantes de marcas que trazem no seu DNA charme e elegância, como a inconfundível Antix, além das diferenciadas Banabana, Tigrara, Flor de Liz e Alfreda.

“Nosso objetivo dia a dia com certeza será oferecer peças que façam as nossas clientes transbordarem toda a sua elegância com looks sofisticados, atemporais e clássicos, sempre valorizando e respeitando o gosto e a personalidade de cada mulher. Então já as convido para que venham a nossa loja”, ressaltou Rafaela.

A Closet 98 fica na rua Osvaldo Cruz, 98 – centro de Adamantina. Atende também pelo (18) 99707-2098. Vale a pena conhecer essa loja ímpar!