Liverpool surpreende Real Madrid com goleada no Campeonato da Vila Freitas

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, distribuiu ontem (5), 16 mil peças de roupas e 140 cobertores para as entidades que atuam no município e para as associações de bairro.

Todos os itens foram arrecadados durante a Campanha do Agasalho que percorreu os bairros do município e contou com a parceria da Sabesp e do Tiro de Guerra.

Foram entregues para: Pão de Santo Antônio; Casa da Sopa; Roupeiro Santa Rita; Roupeiro Santa Izabel; Vicentinos; Ave Cristo e Pai Nosso Lar.

As associações de bairro beneficiadas foram: Jardim Primavera; Jardim Bela Vista; Jardim Brasil; Jardim das Acacias; Jardim Adamantina; Parque do Sol; Mario Covas; Itamarati; Jardim Paulista; Jamil de Lima; Lagoa Seca; Vila Jardim; Vila Cristina e Vila Jurema; Vila Freitas e Oiti Tipuanas.

Mesmo após a distribuição para as entidades, as pessoas podem continuar doando. Basta procurar pela equipe do Fundo Social de Solidariedade.