“Economia Criativa gera 331 mil novos postos de trabalho no Estado de São Paulo”, comemora secretário de cultura e turismo

Parceria resultará na destinação de um veículo adaptado a Secretaria de Assistência Social

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, celebrou convênio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com isso, o município passa a integrar o “Programa Cidade Acessível”.

Após ter firmado o termo de parceria, Adamantina receberá uma van acessível para uso da população local com deficiência, para ampliação da acessibilidade e efetividade dos seus direitos.

O convênio tem o valor de R$351.000.00 e o investimento é de responsabilidade do estado para aquisição do veículo e ao município caberá fornecer os meios materiais e humanos que forem necessários para o uso do bem.

De acordo com a secretária de Assistência Social, a destinação do veículo vai facilitar e muito as demandas do público atendido.

“Agora temos um veículo próprio e não será mais necessário ficar solicitando para as demais secretarias para fazer o transporte dos nossos atendidos. Veio em ótima hora”, comemora Andreia.