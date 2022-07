Vereadores pedem instalação de pontos de ônibus em bairros da cidade

Após serem procurados por moradores, os vereadores Alcio Ikeda Júnior (Podemos) e Cid Santos (União Brasil) apresentaram na última sessão da Câmara Municipal a Indicação nº 260/22, que pleiteia a instalação de pontos de ônibus em dois bairros de Adamantina.

Com base no documento, os legisladores apontam haver a necessidade no Residencial Aliança, de preferência, no centro do bairro. “Segundo responsáveis pela empresa de transporte público, instalando um ponto de ônibus no bairro, a empresa começará a fazer a linha no local. A comunidade dos bairros adjacentes está com dificuldades de ter acesso ao transporte público por este motivo”.

Os vereadores também indicam a providência para atender o Mário Covas, mais especificamente na Rua Santa Catarina. “O ponto de ônibus foi retirado pela Prefeitura. Então, moradores solicitam a reinstalação para atender os moradores do bairro”.

A Indicação passou pelo plenário da Câmara e já encontra-se na Prefeitura para estudo e possível atendimento.