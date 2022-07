Adamantina é um município voltado ao Turismo de Negócios. Devido a essa característica e como uma forma de fomentar o comércio local para atrair mais pessoas durante o período que antecede as festividades de natal, a Prefeitura de Adamantina promoverá o concurso “Natal Mágico”.

A ação tem como foco despertar o interesse do comércio a fazer a decoração natalina luminosa em frente aos imóveis do comércio em geral, visando o embelezamento da cidade no período das festas comemorativas do Natal, despertando o interesse das pessoas em estar pelas ruas apreciando a decoração natalina e consequentemente fomentando o comércio local.

Ao todo, será destinado o montante de R$ 25 mil para premiar os lojistas e comerciantes que participarem do concurso e que ficarem classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar.

Os prêmios serão oferecidos a duas diferentes categorias de lojistas e comerciantes, sendo elas: comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa no ato da inscrição, como MEI, micro ou pequena empresa e comerciantes e lojistas qualificados, por meio da apresentação do cartão CNPJ da empresa e como empresa de médio ou grande porte.

O concurso será realizado nos meses de novembro e dezembro. Em novembro, os participantes devem efetuar sua inscrição. O julgamento das decorações acontecerá de 5 a 9 de dezembro e a premiação será no dia 16.

O prêmio será concedido após o julgamento por meio de uma comissão que vai avaliar criatividade, beleza, originalidade e sustentabilidade ambiental da decoração

“Esperamos com essa ação aumentar ainda mais o número de visitantes em Adamantina no período que antecede o Natal. Nosso objetivo é estimular a economia, além de levar lazer e entretenimento para população de Adamantina!”, comentou o Secretário de Desenvolvimento Econômico Gustavo Andrade.