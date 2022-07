Motociclista morre após ser atropelado por veículos na rodovia Washington Luís

As apresentações estavam na programação da 41ª Festa do Cavalo. Juntos, os contratos somam R$ 1,123 milhão.

A representação foi apresentada no começo de junho pelo vereador Professor Toninho Vespoli (PSOL-SP).

No documento, o parlamentar pede providências acerca de contratos de cantores por meio da inexigibilidade de licitação e comunica possíveis irregularidades referentes aos shows realizados.

Segundo o vereador, as apresentações contratadas de maneira irregular em Colina seriam do artista Alok, negociado no valor de R$ 275 mil, e das duplas sertanejas Matheus & Kauan, por R$ 200 mil; Bruno & Marrone, por R$ 223 mil, e Jorge & Mateus, por R$ 425 mil.