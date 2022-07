Motociclista morre após bater em cavalo solto na rodovia

Na manhã desta segunda-feira, foi registrado um acidente do tipo colisão traseira envolvendo um um caminhão e um veículo Corolla, ambos placas Mercosul.

Segundo informações obtidas no local, os dois veículos faziam o sentido Tupi Paulista a Junqueirópolis, quando no Km. 640, município de Dracena, houve a colisão. Os airbags do veículo foram acionados.

A provável causa do acidente é que o condutor do carro teve a visão ofuscada pelo sol não vendo o pesado veículo à frente, sendo que o local neste sentido de direção, são duas pistas para os usuários.

O motorista do veículo Corolla foi socorrido ao Pronto Atendimento Municipal de Dracena por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, aparentemente com ferimentos considerados leves.

A Polícia Militar base operacional de Adamantina, Funcionários da Concessionária Eixo e Polícia Técnica compareceram ao local para as providências necessárias.