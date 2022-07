Adamantinense Dr. Rafael Galvão é aprovado em concurso para promotor no Ceará

Para comemorar os 30 anos da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina, instalada no município no dia 9 de julho de 1992, a Prefeitura de Adamantina e a Polícia Civil do Estado de São Paulo realizaram na noite da última quinta-feira (30) uma solenidade especial de comemoração desta marca histórica.

A ocasião especial reuniu autoridades civis, militares, judiciárias, executivas e legislativas, bem como membros de órgãos e entidades constituídos do município e da comunidade adamantinense, representados pelo diretor do DEINTER-8 de Presidente Prudente, Walmir Geralde, pelo delegado seccional de Adamantina Carlos Vasconcelos, pelo presidente da Câmara Paulo Cervelheira e pelo prefeito Márcio Cardim.

Todos foram recepcionados com extremo carinho pela anfitriã delegada de polícia titular da DDM, Dra. Patrícia Tranche Vasques, que agradeceu aos presentes e, em um discurso emotivo, enfatizou a importância da Delegacia de Defesa da Mulher.

“O nosso trabalho aqui vai além do papel. Não é só realizar os atos de Polícia Judiciária. Nós acolhemos as vítimas que as vezes chegam aqui em total desespero, em situação de risco e i segurança com as emoções à flor da pele, e precisamos minimizar esse sofrimento, essa dor. E quando se fala em DDM todos acham que é apenas briga entre marido e mulher, mas não é. Nós investigamos vários tipos de violências (moral, sexual, física, psicológica) e crimes sibernéticos, então vai além, como uma escola. Eu digo para as mulheres: tem jeito sim, tem solução, sim, porque a Polícia Civil está aqui de portas abertas para te ajudar e proteger contra qualquer tipo de violência e ameaça, chantagem”, enfatizou. E, emocionada, completou: “A DDM é o meu mundo e eu amo o que faço”.

Apesar de aposentada recentemente, foi destacado no evento o pioneirismo da Dra. Rita de Cássia Gea Sanches, como a 1ª delegada titular da DDM de Adamantina.

O atendimento feito na DDM é especializado e realizado por policiais mulheres. “Elas são devidamente capacitadas na questão de gênero. Ali há uma individualização do problema, que recebe toda atenção necessária. Quando necessário, as solicitações das reivindicações apresentadas pelas mulheres nesta Delegacia são encaminhadas no mesmo dia ao Poder Judiciário”, acrescentou Dra. Patrícia, destacando ainda que a denúncia referente às agressões é de suma importância, pois a partir dela é que são desencadeadas as diligências no intuito de apurar os fatos e autoria.

“Gostaria de agradecer toda população adamantinense pelo apoio que sempre recebemos das mais variadas pessoas, operadores do Direito, empresas, e organizações, além do Poder Judiciário e Ministério Público da cidade”, finalizou a delegada.