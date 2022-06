Vereadora reivindica a revitalização da Praça José Costa e o monumento ao Japão

Em sessão da Câmara Municipal de Adamantina, a vereadora Noriko Onishi Saito apresentou Indicação solicitando a Prefeitura do Município que determine à Secretaria Municipal competente para proceder estudos visando a revitalização da Praça José Costa, em especial o monumento em homenagem a Colônia Japonesa.

Ressaltou a vereadora que a Praça José Costa está necessitando de uma revitalização em seu interior, como reparos em geral, além de uma nova pintura.

Ainda a vereadora mencionou a necessidade de revitalização no monumento em homenagem a Colônia Japonesa, no interior da praça, nos equipamentos instalados que simbolizam um pequeno pedaço do Japão e que comemoram os mais de 120 anos do Tratado da Amizade, Comércio e Navegação, entre o Brasil e Japão.

A Praça José Costa fica localizada em frente a antiga estação Ferroviária e ao lado onde é instalado a Feira Livre, sendo, portanto, local bastante movimentado.

Nossa reportagem esteve esta semana na Praça José Costa e sem dúvida uma revitalização é de suma importância no tradicional espaço da Cidade Jóia.