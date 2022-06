SELAR firma parceria para unificação de punições no esporte local

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina com a unificação do 3ª Campeonato da Amizade de Futebol Society 2022 organizado pelo Paulo Sérgio Miranda, firmou parceria no evento esportivo que se refere a parte disciplinar da competição.

Toda Infração Desportiva no que se refere a indisciplina será julgada pelo Código de Justiça Desportiva da SELAR, ficando os atletas julgados e impedidos de participar de qualquer evento promovido pela Secretaria de Esportes Lazer e Recreação.

Segundo secretário de Esportes, Ronaldo Dutra “Tuiuiú”, quem ganha com a Unificação é o esporte amador que terá mais segurança aos organizadores, árbitros e atletas.

“Quanto aos infratores pensarão 10 vezes antes de cometer uma infração disciplinar, pois não terão aonde disputar as competições no município”, destacou.