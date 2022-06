Real Madrid conquista sua segunda vitória no Campeonato Interno da Vila Freitas

Os Congressos Científicos do Centro Universitário de Adamantina edição 2022, o Novo CIC UniFAI, abrem a partir desta sexta-feira, 1º de julho, o período para submissão de trabalhos. O prazo segue até o dia 16 de setembro, por meio do site https://sites.google.com/fai.com.br/novocic2022.

Agendados para ocorrer de 24 a 27 de outubro de forma híbrida no Câmpus II, os Congressos Científicos da UniFAI, organizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), têm como tema este ano “Evidências Científicas na Prática Profissional”.

Uma das novidades desta edição serão as mesas-redondas com profissionais renomados, que serão transmitidas via YouTube da UniFAI Adamantina e telões ao lado do auditório Miguel Reale. Haverá concomitantemente palestras por área de conhecimento e minicursos, além das tradicionais apresentações de trabalhos.

“Esse ano o CIC chega de cara nova, com muitas novidades que a gente está preparando com carinho para os nossos alunos e para toda a comunidade acadêmica de Adamantina e região”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

O 16º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVI CIC) é destinado a alunos de graduação, o 15º Congresso de Iniciação Científica é direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XV CIC Júnior), e a 12ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada a graduados, professores e pesquisadores (XII CPC).

Novidades

Além do novo logotipo mais moderno e com uma tipografia arrojada, o CIC UniFAI 2022 chega com novidades nas regras de submissão, com o objetivo de se tornar referência pela qualidade dos trabalhos apresentados.

No CIC Júnior 2022 haverá a retomada do Lançamento de Foguetes e da Jornada de Construção de Maquetes. No XVI CIC Universitário e no XII CPC serão quatro estruturas de trabalho disponíveis para submissão: trabalho científico, relato de caso, relato de experiência, e revisão de literatura, que poderão ser apresentados de forma oral ou pôster.

Esta edição dos eventos científicos passa também a contar com a modalidade de resumos expandidos. E o aceite será realizado por uma Comissão Interna de Avaliação da UniFAI.

“Nosso principal objetivo este ano é que o CIC possa se tornar referência em nossa região pela qualidade dos trabalhos apresentados e não pela quantidade, bem como pela diversidade de eventos, com mesas-redondas, palestras, minicursos acontecendo durante os dias do evento, além das apresentações dos trabalhos de forma oral e pôster. Peço que fiquem atentos aos editais, porque todas as novidades estarão neles”, explica.

Os trabalhos premiados serão convidados para a publicação numa edição especial da Revista Omnia.

Premiação

Os primeiros colocados de cada categoria dos Congressos Científicos receberão smartphones, bicicleta e fone ouvido Bluetooth.

O edital com todas as regras de submissão está disponível no site https://sites.google.com/fai.com.br/novocic2022. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail propesquisa@fai.com.br.

Comissão Organizadora

A Comissão Organizadora é composta pela Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, os docentes Prof. Dr. Estêvão Zilioli, Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento, Prof. Me. João Paulo Gelamos, o coordenador geral de Pesquisa Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Jr, Prof.ª Ma. Simone Leite de Andrade, Prof. Me. Valter Dias da Silva, e servidores técnicos-administrativos Cleia Andrade dos Santos, Wilian Watanabe Nunes e Claudinei Pelae Jorge.