Hoje ocorre a solenidade de comemoração dos 30 anos da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina

A Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina completará 30 anos, uma vez que foi instalada no município no dia 9 de julho de 1992. E na noite desta quinta-feira (30) a Prefeitura de Adamantina e a Polícia Civil do Estado de São Paulo realizam a solenidade especial de comemoração desta marca histórica.

“Após sete anos da inauguração da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo, conquistamos algo que faria diferença nos dias atuais. Foi um esforço muito grande de algumas mulheres, que se organizaram dentro da sociedade, para que a mulher tivesse esse espaço diferenciado a fim de fazer denúncias das violências que sofriam”, relatou ao Adamantina Net a atual delegada titular da DDM, Dra. Patrícia Tranche Vasques.

O evento de hoje tem início previsto para as 19h30 e contará com a presença de convidados – desde autoridades dos mais distintos segmentos da sociedade até representantes da comunidade – na sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina.

Também como registro histórico, vale recordar que a 1ª delegada titular foi a Dra. Rita de Cássia Gea Sanches, que se aposentou recentemente.

O atendimento feito na DDM é especializado e realizado por pessoas mulheres. “Elas são devidamente capacitadas na questão de gênero. Ali há uma individualização do problema, que recebe toda atenção necessária. Quando necessário, as solicitações das reivindicações apresentadas pelas mulheres nesta Delegacia são encaminhadas no mesmo dia ao Poder Judiciário”, ressaltou a Dra. Patrícia. E completou: “É importante frisar que a denúncia referente às agressões é de suma importância, pois a partir dela é que são desencadeadas as diligências no intuito de apurar os fatos e autoria”.