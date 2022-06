PL que dá o nome de Tuika Yamamoto ao Polo de Capacitação da DE já pode ser votado na Alesp

O Polo de Capacitação – Rede do Saber da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina deve ganhar o nome de ‘Tuika Yamamoto de Oliveira Lima’.

Uma justa homenagem à dedicada professora e combativa ex-vereadora adamantinense proposta no Projeto de lei 425/2020, de autoria do Deputado André do Prado (PL), e que recebeu aprovação conclusiva publicada no dia 15 de junho Diário Oficial do Estado de São Paulo.

De acordo com informações veiculadas nesta semana pelo Jornal Diário do Oeste, a aprovação ocorreu durante a 4ª Reunião Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Com isso o PL 425/2020 está apto a ser incluído na pauta de votações.

Professora Tuika, como era chamada, faleceu em julho de 2019, aos 89 anos. Mas tem sua história marcada em Adamantina. Além de educadora e diretora de escola por 35 anos, ocupou uma cadeira no Legislativo nos mandatos de 1997/2000 e 2000/2004 e foi uma das fundadoras do grupo de apoio a dependentes químicos ‘Amor Exigente’, bem como integrou a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Lar Cristão, o Lar dos Velhos, pastorais na Igreja Católica e grupos ligados à comunidade local.

A homenagem é fruto de indicação do vereador Hélio Santos (Progressistas) e tramita na Alesp desde julho de 2020, com parecer favorável emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, segundo o Diário.

Agora resta apenas a votação do Projeto de Lei pela Assembleia em São Paulo para o nome de Tuika ficar eternizado no Polo de Capacitação da DE, localizado na Rua Arno Kieffer, nº 45, anexo a EE. Profª Fleurides Cavallini Menechino.