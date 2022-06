Retiro Experiência de Oração da RCC de Adamantina está com inscrições abertas nas três paróquias

“Dá-me de beber” é o tema do retiro Experiência de Oração que a RCC (Renovação Carismática Católica) de Adamantina promoverá nos dias 2 e 3 de julho, no Salão São José da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. E as inscrições já podem ser feitas nas três paróquias de Adamantina e nos grupos de oração pelo valor de R$ 40,00.

Aberto a toda a comunidade, o evento terá limite para 250 participantes, com início no sábado (2), a partir das 13h, seguindo até às 22horas. No domingo, a programação do retiro será retomadas às 7h, com encerramento previsto após o almoço.

A taxa de inscrição inclui café da tarde e jantar, no sábado, café da manhã e almoço, no domingo. O evento contará ainda com sala de atividades direcionada às crianças.

O retiro de 1ª Experiência de Oração “Dá-me de beber” tem como objetivo levar o participante a ter uma verdadeira experiência pessoal com Deus, através da oração, pregações e muita animação.

O encontro é um convite para as pessoas vivenciarem, sob a ação do Espírito Santo, momento de profunda experiência de oração. O tema do retiro traz uma reflexão do Evangelho de João (4, 5-42), quando Jesus, em viagem a Galiléia, para no poço de Jacó, e pede a uma samaritana “Dá-me de beber”.

O emblemático diálogo entre Jesus e a samaritana continua, nos mostrando, por analogia, que somos como esta mulher que se dirige ao poço para buscar água.

A mulher ouve de Jesus Cristo o pedido, que se apresenta uma das maiores provas do amor de Deus por nós: Ele não é indiferente a nós e às nossas necessidades, se coloca ao nosso lado.

Ao pedir água à samaritana, Jesus estende a mão para resgatá-la do abismo em que vivia e Ele se revela como a fonte de água viva que irá saciá-la.