HINAP promove café com networking com a participação de diversos empresários e engenheiros

O networking tem como principais objetivos fomentar uma sólida rede de contatos ou relacionamentos em diferentes aspectos, obtendo informações relevantes, aprofundando relações com clientes, aumentando a visibilidade do profissional, detectando oportunidades de negócios, vendendo e desenvolvendo a carreira.

O diretor das entidades de classe do CREA-SP Francisco Innocencio Pereira ressalta a importância desta cultura de inovação na cidade. “O CREA-SP tem orgulho de incentivar esta iniciativa, pois é o desenvolvimento das associações. Tudo que uma cidade precisa para se desenvolver, os engenheiros sabem. Por isso costumo dizer que há engenharia em tudo que existe. É extremamente importante, pois cria conectividade entre os profissionais e o município, possibilitando usarem ainda mais seus conhecimentos”, destaca.



O Secretário de Desenvolvimento Econômico Gustavo Andrade afirma que a ação é um relevante passo para fortalecer ainda mais a cultura de inovação e empreendedorismo em Adamantina. “Não esperamos evolução somente na economia do município, mas em todas as áreas. Através desta parceria, levantamos as demandas tanto dos empresários quanto dos engenheiros para alavancar novos negócios, ideias e soluções no setor público e privado”, diz.

O bate papo contou com a fala do presidente da AEAANAP (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista) André Luiz Borrasca, do mentor Hélio Malheiros, Secretário de Desenvolvimento Econômico Gustavo Andrade, Secretário de Cultura e Turismo Sergio Vanderlei, entre outros.

O encontro foi realizado na sede da empresa, localizada na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, 140, em Adamantina.

HINAP

O Hub de Inovação da Nova Alta Paulista é um espaço que conecta indivíduos com objetivos comuns, com interesse em tecnologia e inovação. Possui pilares como mentorias, chamadas e desafios, onde as empresas publicam chamadas de negócios na plataforma. A partir disso, as startups interessadas aplicam para os desafios e apresentam suas soluções. Mais informações no instagram @hinap.