Frequentadores reclamam de condições precárias de parquinho infantil na Vila Cicma

Logo depois da publicação da matéria no Portal Adamantina Net sobre o estado precário de manutenção de cinco parquinhos infantis no município, apontados na sessão da Câmara Municipal, a reportagem do Folha Regional foi procurada nesta semana por frequentadores do espaço de diversão localizado na Vila Cicma, mais especificamente na praça localizada no cruzamento da Avenida Miguel Veiga com a Rua Nair Quinto Zambão.

Conforme os relatos, as más condições dos brinquedos são as mesmas dos outros locais divulgados (Parque Cecap, Parque Iguaçu, Jardimdas Alamandas, Campo do Marroco e Praça Euclydes Romanini).

“Lá também estão praticamente destruídos. Tem balanço, escorregador, casinha e cavalinhos quebrados. Além disso existe problemas na iluminação”, contaram os usuários.

Após receber as reclamações, a reportagem do Jornal Folha Regional visitou o parquinho na manhã desta sexta-feira (24) e confirmou a falta de manutenção nos brinquedos.

“Muitas crianças vão lá brincar. Até gente de outros bairros vão. Os pais levam seus filhos por ser um local calmo”, informaram os frequentadores, que pretendem procurar a Câmara Municipal para reivindicar as melhorias necessárias no espaço de diversão.