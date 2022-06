REVIVER ADAMANTINA: PROFESSOR RAUL DO VALLE

Compôs a música e letra do Hino de Adamantina em 1956 com 20 anos de idade, pois era Catedrático de Canto Orfeônico do Ginásio Estadual.

Após a composição do Hino, escreveu a seguinte mensagem. “Agradecendo a acolhida que tive nesta boa terra, ofereço, prazerosamente, às autoridades, colegas e munícipes, este trabalho”.

O Hino de Adamantina foi oficializado pela Lei Municipal 355/56, editada em 1956. Em 1958 o Hino de Adamantina foi apresentado oficialmente pelo Coral Adamantinense, no Cine Santo Antonio, totalmente lotado pela população adamantinense.

O Decreto Legislativo Nº 11 de 19 de agosto de 1991, outorgou ao Ilmo Sr Raul Thomaz Oliveira do Valle, o Título de Cidadão Adamantinense. Em 1967 compôs também o Hino do município de Campo Limpo Paulista.

Em 1974 foi contratado como professor de música pela UNICAMP, fundou o Departamento de Música da UNICAMP, doutor em música pela UNICAMP, em 1994 foi eleito membro efetivo da Academia Brasileira de Música, ocupando a cadeira nº 33