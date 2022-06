Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina recebe unidade de resgate

Na manhã de hoje (27), foi realizada uma cerimônia para entrega da unidade de resgate para o Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina.

A solenidade contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, vereadores, secretários, Capitão PM Diego Pecoraro – Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros e 1º Tenente PM Tiago Cardoso Poli – Comandante do Pelotão de Bombeiros Adamantina, demais integrantes da corporação.

A aquisição da UR foi efetuada pelo Governo do Estado de São Paulo e o Comando do Corpo de Bombeiros está destinando para a cidade de Adamantina devido ao planejamento de renovação da frota bem como ao tempo de uso do veículo em operação no local.

De acordo com o tenente Poli, a antiga unidade de resgate estava no município desde 2013 e realizou 28880 atendimentos. “Queremos agradecer o recebimento, pois o outro veículo estava apresentando desgaste natural”, afirma.

Em sua fala, o capitão PM Diego Pecoraro, comandante do 3º subgrupamento de Bombeiros, disse que é um prazer estar aqui para essa solenidade e que devido ao uso da antiga, a nova viatura chega em um excelente momento.

O prefeito Márcio Cardim mais uma vez lembrou a importância da corporação e do investimento que o Governo do Estado vem fazendo em Adamantina. “O Governo do Estado tem dado a sua contrapartida, pois tem visto que temos atuado com o objetivo de atender de maneira eficiente e humanizada”, finaliza.