PASTELARIA NAMBA apresenta novidades

A mais tradicional pastelaria de Adamantina, a “Pastelaria Namba”, está apresentando novidades aos seus clientes da Cidade Joia e de toda a região.

Com cerca de seis décadas de tradição, a pastelaria é popularmente conhecida pelos deliciosos pastéis de sabor inconfundível e fritos na hora.

Recentemente foram adicionados ao cardápio da pastelaria os salgados assados, entre eles as esfirras; empadas e enroladinhos, sem deixar passar o saboroso pastel, com destaque para o de carne com ovo, espetinhos de carne empanados; coxinhas; porco- -espinho; bolinho de carne; enrolado de presunto e queijo e rissoles.

A Pastelaria Namba tem produção própria, com higiene e qualidade em tudo o que oferece.

Na rua Osvaldo Cruz, 286. Disk entregas e delivery: (18) 99633-2875. Kaouru Namba, Luiza e Márcio agradecem a preferência.