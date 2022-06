Municípios assinam convênio para implantação do serviço de residência inclusiva em Adamantina

Tendo em vista a necessidade de oferecer um serviço de acolhimento institucional para jovens com deficiência acima de 18 anos e cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados e que não contam com condições de auto sustentabilidade, Adamantina passará a oferecer o serviço de residência inclusiva regional.

A assinatura do convênio para implantação do serviço de residência inclusiva entre municípios de Adamantina, Mariápolis, Flórida Paulista, Dracena e Osvaldo Cruz foi realizada na manhã de hoje (27).

A solenidade contou com a presença dos prefeitos Márcio Cardim; André Kozan Lemos; Wilson Fróio Júnior; Ricardo Mitsuro Watanabe e Vera Lucia Alves; o Presidente da Câmara Municipal Paulo Cervelheira; Juiz de Direito da 1ª Vara, Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato; Coordenador de Ação Social das 26 DRADS da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo Edson Gonçalves Pelagalo Oliveira Silva; Diretora Técnica da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Dracena (DRADS) Rejane de Menezes Sanches e Presidente da Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Adamantina (APAE) Carlos Roberto Bocchi Pereira, secretários, representantes de conselhos e de instituições.

Para a execução, o município receberá R$180.038,40 do estado e mais R$180.038,40 cofinanciado pelos municípios parceiros e mais 54 mil reais do estado para aquisição de material permanente.

“Estamos trabalhando nisso há um ano e 9 meses e hoje estou feliz em firmar o convênio. Aproveito ainda para agradecer o nosso chefe que tem espírito inovador, alma sensível. A APAE, agradeço por ter aceitado o serviço”, agradece Andreia.

De acordo com Rejane Menezes Sanches, diretora técnica da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Dracena, afirma que a assinatura do convênio é a realização de um sonho.

“Essa era uma demanda silenciosa e hoje é um marco para a Alta Paulista. Fizemos estudo de viabilidade e de demanda e vimos o quanto era necessário a implantação desse serviço. O Prefeito Márcio Cardim colocou à disposição para que fosse aqui e temos certeza que será um sucesso”, comemora.

Edson Gonçalves Pelagalo Oliveira Silva, coordenador de Ação Social das 26 DRADS da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, explicou que a residência inclusiva é um ambiente próprio para a família.

“Temos dado prioridade para os pequenos municípios e o Estado acompanha o serviço para que seja referência. Agora, vamos desafiar os municípios para que implantem o serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência, pois elas precisam de apoio do estado e dos municípios para construir uma nova trajetória”, comenta.

Paulo Cervelheira, presidente da Câmara Municipal, lembrou que os olhos da secretaria Andreia brilhavam ao explicar para ele o desenvolvimento do projeto e o quanto ele é importante para os municípios.

“Gostaria de agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, pois tem dado o apoio para implantação de mais esse serviço em Adamantina. Tenho certeza que será um sucesso”, finaliza o prefeito Márcio Cardim.