Homem é morto com golpe de faca no peito, namorada foi presa

A Polícia Militar de Santo Anastácio foi chamada na madrugada de hoje (27), para atender ocorrência de desentendimento de um casal de namorados, onde a mulher de 25 anos de idade, matou Diego Fernando de Lima Santos, 32 anos, numa residência na rua Oto Valter Hengstman no Jardim Santa Helena.

No decorrer da briga, a acusada teria desferido uma facada no tórax do namorado, que morreu no local.

Conforme o depoimento da acusada, ela foi agredida pelo namorado e se defendeu muniu de um faca. Para se proteger, desferiu o golpe em seu peito.

Quando os policiais militares chegaram no local, Diego estava caído no chão do quarto inconsciente em um ambiente com muito sangue. Foi levado para a Santa Casa de Santo Anastácio e a médica de plantão que atendeu a ocorrência constatou o seu óbito.

A mulher recebeu ordem de prisão e foi ouvida pelo delegado de plantão na Delegacia de Polícia de Santo Anastácio.