Energisa realiza operação de combate a furtos de energia em Adamantina

Durante inspeções em residências e estabelecimentos comerciais foram encontradas irregularidades em medidores e ligações clandestinas que resultaram no desvio de 103.691 kWh de energia

A Energisa Sul-Sudeste realizou nas últimas semanas uma operação especial de combate a furto e fraudes de energia nos municípios de Adamantina, Lucélia e Osvaldo Cruz. Durante as inspeções em imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais, foram encontradas 14 irregularidades entre ligações clandestinas e intervenções ilegais no sistema de distribuição de energia, totalizando um desvio de 103.691 kWh de energia.

De acordo com o coordenador de Medição e Combate às Perdas de Energia, Renan Felix Fernandes Souza, nessas inspeções, que fazem parte da rotina de atuação da Energisa, o intuito é zelar pela segurança do sistema elétrico e da comunidade, bem como garantir a qualidade da energia que chega aos clientes.

“Quaisquer intervenções na rede elétrica representam um risco à segurança, pois geralmente são feitas por quem não tem conhecimento técnico, podendo ocasionar um choque elétrico, um incêndio e até a morte do interventor ou de terceiros. No caso desses imóveis irregulares, o risco se estendia à população circunvizinha, além de onerar os clientes que pagam a conta de energia em dia”, destaca.

Conforme Renan, a Energisa conta com um sistema de inteligência artificial capaz de acompanhar o comportamento de consumo de cada cliente. Em situações suspeitas de anormalidade no consumo, é realizada uma inspeção para constatar se há, ou não, qualquer intervenção na rede.

Na Alta Paulista as equipes realizaram 57 inspeções e as 14 irregularidades identificadas totalizaram 103.691 kWh de energia recuperados, o que seria suficiente para abastecer 518 residências com consumo médio de 200 kWh, durante um mês.

“É importante ressaltar que os furtos e fraudes na rede impactam na qualidade do fornecimento de energia elétrica, na arrecadação de impostos e na receita da empresa, o que compromete os investimentos em melhorias e serviços que beneficiam todos os clientes regularmente ligados ao sistema de distribuição de energia”, acrescenta Renan.