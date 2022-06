CIEBP: unidade de Adamantina será inaugurada esta semana

Está marcada para quarta-feira (29) a inauguração do CIEBP (Centro de Inovação da Educação Básica Paulista), um espaço que busca potencializar a criação, o desenvolvimento, a avaliação e a disponibilização de métodos, práticas e tecnologias para atender aos desafios do ensino público contemporâneo. A data foi anunciada pelo prefeito Márcio Cardim em entrevista concedida à TV Folha Regional.

O programa está sendo implantado no município pela Secretaria Estadual de Educação por meio da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina.

A Prefeitura viabilizou a adequação de 10 salas disponibilizadas pela UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) onde será desenvolvido o CIEBP, no Campus I.

“Estamos correndo contra om o tempo para finalizar as obras, porque se trata de uma conquista extremamente importante, haja vista que dos 645 municípios existentes no nosso estado, apenas 22 tem o CIEBP, e Adamantina é uma das agraciadas”, ressaltou o chefe do executivo.

A unidade adamantinense contará com 7 espaços: Hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital. Nestes ambientes os alunos, no contraturno escolar, irão experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos.

“Então os estudantes das escolas públicas, estaduais e municipais, de toda a região, virão para o CIEBP aqui, para atuar nos laboratórios, adquirirem conhecimento, o que ajudará a traçar um norte de qual curso superior eles poderão seguir carreira”, acrescentou Cardim.

O investimento do Estado na aquisição dos equipamentos para serem instalados na unidade de Adamantina ultrapassa R$ 1 milhão, segundo revelou o prefeito na entrevista.

A cerimônia de inauguração da unidade foi incluída na programação de comemoração do aniversário de 73 anos da Cidade Joia.