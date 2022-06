Polícia Militar auxilia em transporte de gestante prestes a dar a luz em Adamantina

Na manhã do dia 23, por volta das 06h10, a equipe da Polícia Militar na cidade de Adamantina foi acionada via COPOM a prestar apoio a uma parturiente, uma jovem mãe de 20 anos Sra. Emanuelle, pois o saco aminiótico (bolsa) havia se rompido e o pequeno Henry mostrava que queria chegar ao mundo.

A família não tinha meios para ir ao hospital de imediato, o que poderia comprometer a vinda com vida e saúde do bebê.

De imediato as equipes se deslocaram com bastante urgência ao endereço e rapidamente conseguiram conduzir com segurança a mãe e seu esposo Sr. Rian (19 anos).

A parturiente foi entregue em segurança para os cuidados médicos e o recém nascido, Henrry, nasceu no mesmo dia, às 12h20 por parto normal e saudável.

O médico relatou que este desfecho, sem complicações, só foi possível devido ao pronto atendimento da Polícia Militar, que apresentou a parturiente logo no início do processo em que a bolsa se rompeu.

Ontem, 24, as equipes retornaram a residência para visitar a família e prestar uma singela homenagem aos pais do recém nascido, onde, já de alta médica, a mãe, juntamente com o esposo, Sr Rian, os recebeu e reforçou os agradecimentos a toda a equipe, enfatizando que no dia anterior, diante do acontecido, ficou muito apreensivo quando viu que seu filho iria nascer e recorreu ao 190 para auxiliá-lo, que não dispõe de carro, apenas uma moto, que por isso não poderia levar sua esposa ao hospital.

A família foi agraciada com um cartão de felicitação e uma pequena cesta contendo chocolates e uma muda de ipê. O pai, com muito orgulho e gratidão ao ler o cartão se emocionou embargando sua voz.

As equipes se despediram da família com a certeza da missão cumprida em favor a defesa da vida.

Parabéns a família pelo pequeno, muita saúde e que Deus sempre os abençoe e proteja.