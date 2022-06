Reivindicada recuperação de praça localizada entre a Vila Jardim e o Jardim Brasil

A Praça Mário Bergamo, localizada entre os bairros Vila Jardim e Jardim Brasil, se encontra em péssimo estado de conservação. Assim definiram os vereadores Hélio Santos (PP), Noriko Saito (PV) e Ricardo Cangirão (União Brasil) na Indicação nº 256/22 apresentada na última sessão da Câmara Municipal.

Diante da situação do referido espaço de lazer, os legisladores reivindicam “com urgência um amplo trabalho de recuperação e revitalização”.

A reportagem do Folha Regional esteve no local indicado e registrou (foto) o estado narrado pelos autores do pedido.

“As melhorias são necessárias haja visto que a praça se encontra em péssimo estado de conservação, apresentando condições bem precárias para ser utilizada pela população”, ressaltaram.

A tomada de providência neste caso, seria a cargo do Poder Executivo. Por este motivo, a Indicação foi destinada pela Câmara à Prefeitura, de forma que avalie o que pode ser feito a respeito.