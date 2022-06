Polícia Militar de SP abre inscrições nesta sexta para 2,7 mil vagas de soldado; salário é de R$ 3,8 mil

O concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu às 10h desta sexta (24) as inscrições para 2,7 mil vagas para soldado 2ª Classe, cargo inicial da corporação no quadro de praças. Os interessados devem fazer o cadastro pela internet até as 23h59 do dia 20 de julho. O salário inicial oferecido é de R$ 3.875,27.