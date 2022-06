Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina recebe unidade de resgate

Segunda-feira, 27, a partir das 10h30 em frente ao Paço Municipal será realizada a entrega oficial da unidade de resgate (UR) destinada ao Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina.

O Governo do Estado de São Paulo destinou a verba para a aquisição do veículo e o Comando do Corpo de Bombeiros está destinando para a cidade de Adamantina devido ao planejamento de renovação da frota bem como ao tempo de uso que o veículo em operação no local

De acordo com o capitão PM Diego Pecoraro, comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros, a Unidade de Resgate atenderá tanto o município como toda a região proporcionando um atendimento eficiente e de qualidade.

“A importância é o atendimento de vítimas de casos clínicos, como maus súbitos, crises hipertensivas, parada cardiorrespiratória, entre outros, e em decorrência de traumas, como quedas, acidentes de trânsito, choques e afogamentos”, explica.

A viatura já vem equipada com todo o aparato de equipamentos de sinais luminosos, sonoros e atendimento pré-hospitalar como maca, oxigênio e todas as adaptações necessárias para um atendimento de qualidade.