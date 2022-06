ARTIGO: Província, Cultura, Educação e desencontros aqui e ali…

Qualquer organização à beira do precipício só muda seu rumo com medidas duras, cortando na própria carne.

Sérgio Barbosa (*)

Deve-se considerar que nestes últimos meses, ou seja, desde a posse do “secretário de cultura e turismo de adamantina”, ocorreram e continuam ocorrendo diversas ATIVIDADES afins a proposta da SMCTA…

Portanto, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR, ou seja, o SECRETÁRIO e EQUIPE DE APOIO estão mais do que empenhados na PROMOÇÃO e EXECUÇÃO dos eventos AGENDADOS de acordo com os PROJETOS APROVADOS…

Porém, como nem tudo são FLORES (sic) nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, existem muitos desencontros patrocinados pelo PODER PÚBLICO nesta gestão BODOQUIANA…

Não se pode deixar de lado como a PAX ROMANA desenvolvia o PROJETO POLÍTICO naquele outro TEMPO DO TEMPO, ou seja, PÃO E CIRCO, se bem que pode aqui o PÃO nada escondido em nome do DESGOVERNO BOZZONARO…

Entretanto, afirmou o poeta do outro tempo do tempo, ou seja, ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE neste cenário PROVINCIANO e ponto quase final…

Além do mais em meio ao tudo de menos, não tem como deixar de lado os BURROCRATAS DE PLANTÃO que continuam circulando em nome dos ENTRAVES mediados pelo SENSO COMUM, assim, NADA SE RESOLVE e tudo ficar por isso mesmo…

Do outro lado ORGANIZACIONAL, deve-se considerar que a BURROCRACIA ACADÊMICA está cada vez mais evidente em nome disto ou daquilo, haja vista os interesses de sempre das AVES DE RAPINA…

Mas, espera-se que os GESTORES escolhidos possam TOCAR O APITO em nome dos interesses da COMUNIDADE, todavia, TODO CUIDADO É POUCO neste contexto plural mediado pela proposta da AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA…

Que a FORÇA possa estar do mesmo lado, assim, o TEMPO continua sendo o TEMPO DO TEMPO para todos/as, entretanto, deve ser um TRABALHO EM EQUIPE para que o PLANEJAMENTO ESTRATÁGICO possa fazer a diferença em nível de MARKETING ORGANIZACIONAL…

Isso deve ser PAUTADO pelos interesses COMUNS para os/as envolvidos/as neste PROCESSO, porém, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO e vamos que vamos, ainda, de um jeito ou de outro em tempo de PÓS-GLOBALIZAÇÃO MIDIÁTICA…

O denominado CHOQUE DE GESTÃO deve ser considerado em todas as áreas do PODER INSTITUCIONALIZADO, por isso e mais aquilo, faz-se necessário que o PROJETO possa ser conduzido com NEUTRALIDADE, isso é, sempre que possível, caso contrário, nada do PREVISTO vai ocorrer e registra-se outro dito popular, a saber: EU ERA FELIZ E NÃO SABIA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com