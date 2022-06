Prefeitura de Adamantina traça estratégias para implementação do Programa Inclusão Produtiva Sebrae

Com o objetivo de traçar estratégias tendo como foco a implementação da política de incentivo junto ao Programa de Inclusão Produtiva do Sebrae, os secretários Andreia Regina Ribeiro, Gustavo Andrade, a assistente social do Fundo Social de Solidariedade, Camila Silva Camargo e as diretoras Rosana Turibio e Franciele Peron da Secretaria de Assistência Social participaram de uma reunião.

A ação visa definir as estratégias necessárias para implementação do programa que tem como foco capacitar e trabalhar de forma a criar um ambiente econômico sustentável aos atendidos, bem como as estratégias para melhor capacitar os futuros atendidos pelo programa, definindo quais são os cursos de capacitação que o programa pode trazer para o município.

Tudo isso, tendo como base as demandas dos atendidos pela Secretaria de Assistência Social e possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e forma de empreendedorismo levantada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A implementação do programa visa seguir os conceitos estabelecidos pela Política Nacional da Economia Solidária que prevê ações de educação, formação, assistência técnica e qualificação social e profissional nos meios rural e urbano visando gerar emprego e renda de maneira estável, incentivar o empreendedorismo ou de empreendimentos da economia solidária.