Micro-ônibus que transportava pacientes bate em traseira de caminhão na rodovia em Jaú

De acordo com a Secretaria de Saúde de Assis, o veículo, que transportava dez pacientes para tratamentos em hospitais da região, havia saído de Bauru, com seis passageiros, em direção ao Hospital Amaral Carvalho, em Jaú.

Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido, sendo que das pessoas que estavam no micro-ônibus, quatro seguiram trajeto até o Amaral Carvalho para os procedimentos médicos de rotina e outras três foram encaminhadas com ferimentos leves para o pronto-socorro da Santa Casa de Jaú, incluindo o motorista.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a colisão foi no quilômetro 198, próximo ao pedágio entre Jaú e Bauru (SP).

Em nota, a Secretaria de Saúde de Assis afirmou que não sabe as causas do acidente e aguarda o registro do Boletim de Ocorrência. No comunicado ainda ressalta que está prestando todo apoio para os pacientes envolvidos.