Justiça aceita denúncia e torna réu padre que atropelou suspeito de furtar casa paroquial no interior de SP

A Promotoria também pediu que, em caso de condenação, o padre Gustavo seja obrigado a pagar um “valor mínimo para reparação dos danos materiais, morais e psicológicos”.

Isso porque o homem atropelado sofreu afundamento craniano, perdeu massa muscular e não consegue falar, andar e usa fraudas para as necessidades básicas. No momento, ele se encontra em casa, de acordo com a sua defesa.

Por conta da sua condição, a defesa pretende entrar com uma ação frente à igreja pedindo ajuda, inclusive com a retirada da queixa de furto. Ângelo chegou a ser preso em flagrante no dia do atropelamento, mas será investigado em liberdade. Um exame de corpo de delito foi solicitado pela Promotoria para periciar a gravidade dos ferimentos.

Interrogatório

A TV TEM teve acesso, com exclusividade, ao vídeo do interrogatório, no qual o religioso dá a sua versão sobre o caso (veja abaixo).

O padre Gustavo Trindade dos Santos só foi ouvido no dia 9 de junho porque não compareceu à sede do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), na capital paulista, quando foi intimado pela primeira vez. Quatro dias depois, ele ainda participou de uma missa.