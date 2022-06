Homem é preso com mais de 300 tabletes de maconha após perseguição e fuga a pé por milharal em Paraguaçu Paulista

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista não obedeceu uma ordem de parada próximo ao quilômetro 83 da rodovia. Após perseguição, o motorista abandonou o veículo em uma estrada rural e fugiu a pé em meio a plantação de milho.

No carro, com placas do Paraná, os policiais localizaram diversos fardos da droga, que totalizaram 223 quilos após pesagem. Logo depois, o infrator foi localizado na plantação.