Sérgio Vanderlei é novamente nomeado conselheiro do SESC

O adamantinense Sérgio Vanderlei foi nomeado pelo segundo mandato consecutivo conselheiro do SESC-SP, para 2022/2026. Sérgio também é presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista e atual secretário de cultura e turismo de Adamantina, com larga experiência na difusão da cultura e da arte.

A posse dos 24 conselheiros do Estado acontece na próxima segunda-feira (27), na sede da FECOMERCIO-SP.

Mantido pelos empresários do comércio de bens, turismo e serviços, o Sesc – Serviço Social do Comércio é uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e sua família. Sua base conceitual é a Carta da Paz Social e sua ação é fruto de um sólido projeto cultural e educativo que trouxe, desde a criação pelo empresariado do comércio e serviços em 1946, a marca da inovação e da transformação social.

Ao longo destes mais de 70 anos, o Sesc inovou ao introduzir novos modelos de ação cultural e sublinhou, na década de 1980, a educação como pressuposto para a transformação social. A concretização desse propósito se deu por uma intensa atuação no campo da cultura e suas diferentes manifestações, destinadas a todos os públicos, em diversas faixas etárias e estratos sociais. Isso não significa apenas oferecer uma grande diversidade de eventos, mas efetivamente contribuir para experiências mais duradouras e significativas.

No estado de São Paulo, o Sesc conta com uma rede de 43 unidades operacionais – centros destinados à cultura, ao esporte, à saúde e à alimentação, ao desenvolvimento infantojuvenil, à terceira idade, ao turismo social e a demais áreas de atuação. Este patrimônio forma um conjunto arquitetônico de múltiplas linguagens e influências, constituído a partir da contribuição de nomes como Lina Bo Bardi, autora do Sesc Pompeia, e Paulo Mendes da Rocha, responsável pelo Sesc 24 de Maio.

A presença da instituição no estado de São Paulo se expande, ainda, para além das cidades nas quais estão instalados seus equipamentos socioculturais. Ruas, praças, parques e outros espaços são ocupados com atividades culturais e esportivas, e toneladas de alimentos, fornecidos por empresas doadoras, são distribuídas a instituições sociais, por meio de projetos como Circuito Sesc de Artes, Dia do Desafio e Mesa Brasil, realizados em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio locais.

Atualmente, o Sesc São Paulo possui em seu corpo técnico mais de 7.000 colaboradores; a gestão de pessoas envolve inúmeros atores, atividades e processos, em todas as esferas da instituição. Na diversidade do seu quadro de pessoal, constroem-se caminhos para o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados, com o objetivo de melhor cumprir sua missão.