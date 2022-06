Guarani/Selar joga em Osvaldo Cruz pela semifinal da Copa de Lucélia

As equipes do Guarani F.C. Capaz de categorias menores (Sub-11, Sub-13 e Sub-14), que representa Adamantina/ Selar sob o comando de Alex Fratelo’s e Ricardo Andradina, disputará as partidas pelas semifinais da 2ª edição da Copa “Judá” Regional de Categorias Menores de Futebol de Campo de Lucélia.

Neste sábado (25) às 8h30, no campo do Centro Esportivo de Osvaldo Cruz, entram em campo em busca da classificação para a disputa final.

As equipes adamantinenses estarão enfrentando as seguintes equipes: No primeiro jogo no Sub – 11, Alto Sumaré de Tupã; já no segundo Sub- 13 a Aitec de Tupã e encerrando a rodada joga no Sub- 15, contra a CME de Salmourão.