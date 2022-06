Alunos da EMEF Navarro de Andrade participam de palestra sobre o aniversário de Adamantina

Adamantina comemorou 73 anos no último dia 13 de junho e para celebrar a data, os alunos dos quartos e quintos anos da EMEF Navarro de Andrade participaram de palestras com João Carlos Rodrigues, autor dos livros Reviver Adamantina I e II.

Conforme conta a coordenadora pedagógica da escola, Marilene Conceição, a atividade foi oferecida pela direção da escola aos professores e logo todos os profissionais demonstraram interesse em participar da palestra com seus alunos.

“A ação foi importante, tendo em vista o conhecimento e entendimento sobre a história de Adamantina e também pelo aniversário de nossa cidade, que já é trabalhado em sala de aula”, afirma.

De acordo com ela, as crianças participaram atentamente, fizeram várias perguntas, mostraram-se muito curiosas e ficaram bem satisfeitas com as explicações do palestrante.

“A importância desta ação foi passar para os alunos a compreensão da história da cidade onde vivem, identificando o passado, o resgate dos aspectos culturais, para o entendimento do processo de desenvolvimento da nossa cidade”, assegura.