Adamantina fica em 5º lugar na fase regional do JOMI

Durante o final de semana foi realizada a fase regional dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) em 2022. Adamantina ficou em 5º lugar na competição entre 32 municípios.

A vice-prefeita e presidente do Fundo Social, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, a secretária de assistência social, Andreia Ribeiro, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Ilza Cilene Constantino Motta e os professores participaram da abertura dos jogos em Presidente Prudente.

A participação de Adamantina contou com mais 40 atletas divididos nas modalidades de: voleibol masculino e feminino, natação feminino e masculino, xadrez, buraco feminino, coreografia, dança de salão e truco.

Na coreografia, Adamantina ficou em 2º lugar. A equipe de dança de salão conquistou o lugar mais alto do pódio nas categorias A e B. O time de voleibol masculino ganhou a medalha de bronze e a natação masculina o ouro. O time de xadrez feminino conquistou o primeiro lugar.

“Ficamos contentes com essa retomada das atividades esportivas com a melhor idade. Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais os nossos times. Parabéns a todos os que se dispuseram a participar”, parabeniza a vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”.

Agora, os atletas de Adamantina vão disputar a fase estadual na cidade de Pindamonhangaba.