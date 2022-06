Adamantinense Izabela Silva é prata em competição internacional

A adamantinense Izabela Rodrigues da Silva conquistou a medalha de prata no lançamento do disco de Maeeting Internacional de Montreuil, na França. Disputado no começo do mês de junho, o evento é válido pela série prata da World Athletics Continental Tour-2022.

Finalista olímpica em Tóquio 2021, a atleta que representa o Instituto Elisangela Maria Adriano (Iema – SP), de São Caetano do Sul, obteve seu novo recorde pessoal com a marca de 63,04m. Além de melhorar marca na liderança no Ranking Brasileiro de 2022, que era de 62,25m, ficou muito do índice (63,50m), para o Mundial de Oregon, nos Estados Unidos, que será disputado de 15 a 24 de julho.

A cubana Yaimé Perez foi a vencedora, com 64,45m, e a portuguesa Liliana Cã ficou em terceiro lugar com 61,41m.

BOA SEQUÊNCIA

A adamantinense vem de uma sequência repleta de conquistas nas últimas semanas. No primeiro final de semana de maio, Izabela havia quebrado seu recorde pessoal com 62,65m, e conquistou o Torneio Internacional “Orlando Guaita”, disputado no Estádio Ramon Tapia Chambilla, na cidade chilena de Capiapó.

No final de semana seguinte, manteve a boa fase e venceu o Trófeu Adhemar Ferreira da Silva, disputado no estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, com a marca de 61,53m.

Fechando o mês de maio, no último final de semana, foi um dos principais destaques do 98º Campeonato Paulista de Atletismo Adulto encerrado dia 29, no Estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na Vila Clementino, em São Paulo. Izabela também venceu a competição com a marca de 61,68m.