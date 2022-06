Administração prevê para o 2º semestre de 2022 conclusão de 13 obras e efetivação da Regionalização da Saúde

Após Adamantina completar 73 anos de emancipação político-administrativa a Administração Municipal já projeta quais conquistas deverão ser consolidadas ainda em 2022. Todas já estão em fase de preparação ou execução.

De acordo com relação apresentada pelo prefeito Márcio Cardim (União Brasil), na entrevista concedida na Edição Especial de Aniversário da Cidade Joia veiculada pelo Folha Regional, existem pelo menos 13 obras, entre construção, reformas, adequações e melhorias.

Ao ser questionado sobre quais projetos serão concretizados nestes próximos seis meses – de julho a dezembro –, o chefe do executivo listou: “A implantação do Poupatempo, o funcionamento do CIEBP (Centro de Inovação da Educação Básica Paulista), a implantação da Casa Afro, a ampliação e reforma do Pronto Socorro, a conclusão das obras do prédio que irá abrigar o aparelho de Ressonância, o Centro Cirúrgico, a revitalização da Praça Élio Micheloni, o Museu e Arquivo Histórico Municipal, a Cozinhalimento, a reforma do banheiro do pátio da feira, a pista de Hockey, as quadras de Beach Tenis e os campos de Futebol”.

Cardim também citou o investimento de milhões em obras de infraestrutura urbana, e destacou a efetivação do projeto de Regionalização da Saúde, que tornará Adamantina referência na área para pelos menos 10 municípios vizinhos.

Também indicou que haverá tantas outras reformas e adequações em prédios públicos.