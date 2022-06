Hoje tem Adamantina Rodeo Festival, com final do rodeio e show de Ícaro e Gilmar

Atração para domingo, com Ícaro e Gilmar, foi definida neste sábado, após o cancelamento de sexta-feira em razão das chuvas.

Com entrada franca, a dupla sertaneja Ícaro e Gilmar – que canta o hit Imperfeitos, com mais de 40 milhões de visualizações no Youtube – é a atração deste domingo (19) no Adamantina Rodeo Festival (ARF 2022). A festa que terminaria neste sábado (18) foi ampliada para mais um dia em razão do cancelamento da agenda de sexta-feira (17), por causa das chuvas.

A princípio, o organizador Cabeludo Eventos não iria abrir nova data, mas decidiu ampliar a festa para domingo em razão da estabilidade do tempo, como também em respeito e compromisso com patrocinadores e aqueles que adquiram camarotes, o que foi decidido hoje. Porém, não foi possível reprogramar o artista Murilo Huff, que iria se apresentar na sexta-feira.

Com a decisão revista para ampliar a festa até este domingo, Cabeludo Eventos ativou sua rede de contatos e conseguiu a agenda dos artistas Ícaro e Gilmar para este domingo. O anúncio foi feito neste sábado, diante do público, na arena do recinto Poliesportivo. Ainda neste sábado, tem show com a dupla Leo e Raphael.

Assim, Ícaro e Gilmar irão se apresentar neste domingo logo após a final das montarias em touros, pelo Circuito Rancho Primavera (CRP), encerrando a edição 2022 do ARF. As montarias têm início previsto para às 19h30, e o show deve ocorrer por volta das 22h. O parque de diversões, no recinto, estará aberto a partir das 15h.

Rodeio

Neste domingo acontece a sequência das montarias em touros, semifinais e finais, pela 10ª etapa do Circuito Rancho Primavera, um dos mais competitivos do país. As montarias foram iniciadas na quarta-feira, ocorreram na quinta-feira e foram suspensas sexta-feira em razão das chuvas, sendo retomadas em condições de segurança neste sábado, com encerramento neste domingo. Após a final ocorre a premiação dos campeões da etapa adamantinense, seguida de show com Ícaro e Gilmar.

Ícaro e Gilmar

Lançada em 4 de março, a música Imperfeitos é sucesso entre o público nas plataformas digitais. Somente no Youtube o hit tem 40,3 milhões de visualizações. A música está no repertório do DVD “Ao Vivo em Campo Grande”. A faixa é a segunda canção desse novo projeto da dupla a ficar disponível nas plataformas digitais, sucedendo “Centésima Chamada”, lançada em 9 de dezembro de 2021 e que já possui mais de 18 milhões de visualizações no Youtube da dupla.

Ícaro & Gilmar são naturais de Periquito/MG e se conheceram em sua cidade natal. A princípio eles criaram uma banda de pop rock com alguns amigos, mas após alguns meses, a banda se desfez. Felizmente a parceria entre Ícaro e Gilmar permaneceu intacta, e então a dupla se juntou e partiu para um novo estilo musical: o sertanejo. Foi com esse ritmo que começaram a fazer shows particulares para amigos, depois em restaurantes, bares e casas noturnas.

Morando em Goiânia/GO, berço do sertanejo, desde 2017, em 2019 tiveram a oportunidade de ingressar no time da NA Produções Artísticas.

A dupla tem um mix de influências bem distintas que vão do sertanejo e moda de viola até o rock, country rock e classic metal. Em 11 anos de carreira, a dupla coleciona 6 DVD’s, 7 CD’s, e participações especiais com grandes nomes do cenário nacional como Naiara Azevedo, Hugo e Guilherme, Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava, Mariana Fagundes, Diego e Victor Hugo, Guilherme e Benuto, Diego e Arnaldo, entre outros.