Rodeio de Adamantina traz hoje Murilo Huff com entrada gratuita

O Adamantina Rodeo Festival continua nesta sexta-feira (17), no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’. E um grande público é aguardado para acompanhar todas as atrações que haverá evento.

Hoje quem anima o rodeio de Adamantina é o cantor Murilo Huff, que se apresenta pela primeira vez na região e a entrada é totalmente gratuita. Ele começou como compositor, tendo canções gravadas por Michel Teló, Lucas Lucco e Naiara Azevedo. Em 2018, Huff estreou carreira solo e lançou o álbum “Pra Ouvir Tomando Uma”, que ganhou notoriedade especialmente pela música “Dois Enganados”, com participação de Marília Mendonça, na época sua namorada. O projeto ganhou uma continuação em 2021, chamado “Pra Ouvir Tomando Uma 2”. As canções “Uma Ex”, “Frieza” e “Desejando Eu” receberam, respectivamente, certificações de disco de platina duplo, disco de platina e disco de diamante duplo.

O Adamantina Rodeo Festival ainda terá nesta noite as montarias do Circuito Rancho Primavera com a narração de Claudinei Mathias e Rodiney Pereira. O recinto ainda conta com ampla praça de alimentação e parque.

O evento tem a boate do Gêmeos Pub todas as noites. No dia 17, Hugo e Daniel fecham a noite e para encerrar, no dia 18, Sous Clash, André Tavares e Regiz Prado.

Com a qualidade do Cabeludo Eventos, a festa tem entrada franca nos dias 15 e 17 (hoje) e parceria com o supermercado Mituo nos dias 16 e 18.

Quem fecha a festa com chave de ouro amanhã (sábado) é Leo e Raphael, que já tem mais 6,2 milhões de acessos no YouTube. Donos de sucessos como “Os Menino da Pecuária”, “Sai do Mato Veiaco” e “Tchau Brigado”.