Recuperado após fraturas, Zé Neto anuncia retorno dos shows com Cristiano: ‘Vamos quebrar tudo, menos as costelas’

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano vai voltar aos palcos nesta sexta-feira (17), após cancelar os shows nas duas primeiras semanas de junho. A dupla cancelou as apresentações depois de Zé Neto ter fraturado as costelas.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (15), Zé Neto anunciou a retomada das apresentações.

“Vocês achavam que eu não voltava? Imparável. Foguete não tem ré. Estamos chegando dia 17 em Bálsamo. Vamos quebrar tudo, menos as costelas. Vamos para cima porque o show vai ser incrível. Conto com vocês. Bora me ajudar a cantar porque vai ser uma noite especial”, anunciou o cantor.

Agenda cancelada

A dupla informou sobre o cancelamento dos shows no dia 3 de junho. Na ocasião, a assessoria de imprensa dos cantores disse que Zé Neto sentiu dor e foi ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde foram identificadas fraturas em três costelas.

O cantor iniciou o tratamento e, por recomendação médica, permaneceu em repouso absoluto, por isso os shows foram cancelados até dia 16 de junho.